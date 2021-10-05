Голикова: Меры по борьбе с коронавирусом позволят обойтись без локдауна

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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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Новости проекта
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Мурашко сообщил, что больше нет проблем для регистрации "Спутника V" в ВОЗ 04.10.2021
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Назван процент россиян, генетически склонных к тяжелой форме COVID-19 01.10.2021
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Врачи сообщили о резкой смене симптомов COVID-19 30.09.2021
Попова: 11 регионов не выполняют норму по охвату тестированием на COVID-19 30.09.2021
Голикова заявила о начале "сложного периода" из-за COVID-19 30.09.2021
Эксперт оценил возможную длительность начавшейся очередной волны COVID-19 30.09.2021
Врач назвал распространенный признак "дельта"-штамма коронавируса 29.09.2021
"КовиВак" защищает от коронавируса более чем на 98% 29.09.2021
Вакцина ФМБА показала эффективность по итогам доклинических исследований 29.09.2021
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 5 миллионов москвичей 29.09.2021
Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19 29.09.2021
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Кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам 23.09.2021
Центр Чумакова нарастит производство "КовиВака" более чем в два раза 23.09.2021
ВОЗ: Полсотни государств не привьют 10% населения до конца сентября 23.09.2021
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Врач назвал лучший способ диагностики пневмонии при COVID-19 20.09.2021
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Гинцбург объяснил, почему поменялась тактика вакцинации 10.09.2021
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Эксперт разъяснил, какие обследования нужно пройти переболевшим COVID-19 31.08.2021
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Общество
05.10.2021 15:53
Текст: Василий Кошкин

Голикова: Меры по борьбе с коронавирусом позволят обойтись без локдауна

Правительство выработало меры по борьбе с коронавирусом в России без локдауна. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По ее словам, в этом кабмин работает совместно с регионами. "Меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учетом заключения и решений главных санитарных врачей регионов РФ, а в отдельных случаях - главного санитарного врача России", - пояснила чиновница.

Голикова отметила, что, как и прогнозировалось, эпидситуация по коронавирусу осложнилась с началом осенне-зимнего сезона.

"Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев", - отметила вице-премьер.

По ее словам, чтобы достичь коллективного иммунитета в России, надо первично привить 35,9 миллиона человек и еще 7,6 миллиона - повторно. Сейчас полный курс вакцинации прошли 42,2 миллиона россиян, еще 1,9 миллиона человек получили вакцину повторно или после болезни.

Песков назвал причину антирекорда смертности от коронавируса

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в целом по стране за прошлую неделю выросла на 14%. В стадии роста находятся 67 регионов, 13 субъектов не демонстрируют значимую динамику, в пяти пока продолжается снижение. При этом в 12 регионах рост превышает 20%, среди них Севастополь (34%), Брянская (22%) и Орловская области (27%).

"Рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают гораздо чаще, чем люди в других возрастах", - отметила Попова.

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