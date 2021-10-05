Голикова: Меры по борьбе с коронавирусом позволят обойтись без локдауна

Правительство выработало меры по борьбе с коронавирусом в России без локдауна. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, в этом кабмин работает совместно с регионами. "Меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны вводиться с учетом заключения и решений главных санитарных врачей регионов РФ, а в отдельных случаях - главного санитарного врача России", - пояснила чиновница.

Голикова отметила, что, как и прогнозировалось, эпидситуация по коронавирусу осложнилась с началом осенне-зимнего сезона.

"Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев", - отметила вице-премьер.

По ее словам, чтобы достичь коллективного иммунитета в России, надо первично привить 35,9 миллиона человек и еще 7,6 миллиона - повторно. Сейчас полный курс вакцинации прошли 42,2 миллиона россиян, еще 1,9 миллиона человек получили вакцину повторно или после болезни.

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в целом по стране за прошлую неделю выросла на 14%. В стадии роста находятся 67 регионов, 13 субъектов не демонстрируют значимую динамику, в пяти пока продолжается снижение. При этом в 12 регионах рост превышает 20%, среди них Севастополь (34%), Брянская (22%) и Орловская области (27%).

"Рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают гораздо чаще, чем люди в других возрастах", - отметила Попова.