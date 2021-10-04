Попова: Заболеваемость COVID-19 растет в 67 регионах России

Заболеваемость коронавирусом в целом по стране за прошлую неделю выросла на 14 процентов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На Москву приходится не более 15 процентов, на Санкт-Петербург и Московскую область - 11 и 6 процентов соответственно.

"Столичные регионы дают сегодня не самый высокий удельный вес общей заболеваемости, и это говорит о выравнивании эпидпроцессов в целом по всей стране", - констатировала главный санитарный врач на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

В стадии роста находятся 67 регионов, 13 субъектов Федерации не демонстрируют значимую динамику, в пяти пока продолжается снижение. Однако 12 регионов "растут" гораздо быстрее - более 20 процентов, - чем в целом страна. В Брянской области это 22 процента, в Севастополе - 34 процента, в Орловской области - 27 процентов.

"Рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают гораздо чаще, чем люди в других возрастах", - обратила внимание Попова.