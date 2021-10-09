Александр Невский выпустит хоррор

Александр Невский сделает хоррор, сообщает JoBlo.

Невский выступит продюсером ленты, которая получила название "Ночь сиделки".

Сюжет расскажет о медсестре Джульетте, ухаживающей за одинокой пожилой женщиной. В какой-то момент она обнаружит присутствие какой-то неприятной сущности.

Сценарием займётся Крэйг Хаманн, работавший над "Разборкой в Маниле" Невского.

Режиссёром станет Джо Корнет, снявший "Нападение на Рио Браво" - вестерн Невского, который выйдет в следующем году (кстати, лента уже получила сиквел).

Каст "Ночи сиделки" следующий: Эйлин Дитц ("Изгоняющий дьявола"), Эрик Робертс ("Темный рыцарь"), Натали Денис Шперл ("Манк") и Анна Орис ("Нападение на Рио Браво"), а также сам Джо Корнет.