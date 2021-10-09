Чем вызван бешеный спрос на китайские автомобили в России

Многие популярные в нашей стране автомобили оказались в остром дефиците, чем не преминули воспользоваться производители из Поднебесной. В условиях общей нехватки автокомпонентов в отрасли они смогли даже увеличить поставки на российский рынок. В результате сегодня уже почти каждый десятый продаваемый у нас автомобиль - китайского происхождения.

Покупателей - хоть отбавляй

Российские автодилеры не могут пожаловаться на недостаток спроса, однако продажи новых машин с каждым месяцем падают все сильнее и сильнее. Виной тому - пресловутый дефицит, вызванный острой нехваткой электронных компонентов на автозаводах.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом месяце россияне купили 119,5 тыс. автомобилей, что на 23% хуже результата годичной давности. Между тем, бурный рост продаж в первой половине года по-прежнему дает о себе знать: за январь-сентябрь в нашей стране реализовано 1 млн 260 тыс. новых машин - на 16% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

"Падение авторынка в последние месяцы связано исключительно с острым дефицитом автомобилей по большинству брендов. Из-за недостатка комплектующих, в основном чипов для различных систем автомобилей, производители уже больше года не могут удовлетворить быстро восстановившийся спрос. По сравнению с прошлым годом клиентская активность в сентябре даже выросла и при наличии стоков мы совершенно точно увидели бы прирост продаж, так как в прошлом году объемы рынка также были ограничены поставками", - комментирует начальник экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин.

По оценкам руководителя дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Дениса Решетникова, темпы контрактования и трафик в автосалонах сегодня в 1,5 раза превышают текущий уровень продаж.

Китайское нашествие

Фото: Пресс-служба Haval

Между тем, ситуацией с дефицитом на российском авторынке решили воспользоваться производители из Поднебесной, которые бросили все свои силы на удовлетворение спроса в обгон конкурентов. Так, на фоне общего падения рынка продажи китайских машин в нашей стране по итогам сентября выросли на 64% до 11,1 тыс. единиц. В результате их доля достигла рекордной отметки в 9,3%, тогда как год назад она составляла 4,4%.

Справедливости ради нужно отметить, что основная заслуга в этом принадлежит трем ведущим маркам. Лидер китайского сегмента - Haval - продолжает пожинать плоды от вывода на рынок компактного кроссовера Jolion, ради которого компания недавно ввела вторую смену на своем заводе в Тульской области. В целом дилеры Haval реализовали в сентябре 3,5 тыс. автомобилей - в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Чуть меньший результат показала Chery - около 3,5 тыс. машин, что в 2,3 раза превышает прошлогодний объем продаж. При этом на счету Chery - другое достижение: бестселлер марки Tiggo 7 Pro впервые вошел в топ-25 самых популярных автомобилей в России с показателем 1,6 тыс. реализованных кроссоверов (рост в 5,1 раза).

А вот компания Geely не может похвастаться столь бурным ростом продаж - в прошлом месяце они увеличились "всего" на 20% - до 2,6 тыс. машин. Однако эта марка отметилась запуском на рынок нового кроссовера Geely Atlas Pro с системой "мягкого" гибрида, который за первые недели продаж нашел без малого 400 покупателей. Напомним, новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долгое время являлась бестселлером Geely на российском рынке.

И целого мира мало

Как считает генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий, натиск ведущих китайских автопроизводителей в условиях глобального кризиса полупроводников, в первую очередь, отражает истинную значимость российского авторынка для этих компаний.

В период снижения производства автомобилей по всему миру каждый производитель должен перераспределить объемы между разными региональными рынками. Сделать это нужно таким образом, чтобы не уронить долю на ключевых рынках (Китай, США, Япония, Германия, Великобритания), продемонстрировать небольшой спад объемов на менее значимых для компании рынках и при этом достичь максимально возможного экономического результата.

"В таких условиях четко прослеживается реальный уровень приоритета российского рынка для того или иного производителя. Для китайских компаний этот пазл, видимо, не столь глобален, так как на сегодняшний день им не приходится ради России жертвовать своими объемами продаж в США, Японии и Германии (их либо нет вовсе, либо они минимальны). Поэтому при прочих равных в условиях сохранения дефицита производства именно китайские бренды имеют основной потенциал для роста объемов продаж в нашей стране. В 2021 году они продадут на российском рынке около 100 тыс. автомобилей, а это уже 7-8% от общего объема", - прогнозирует эксперт.

В свою очередь, Денис Решетников предполагает, что у Китая есть дополнительный доступ к электронным компонентам, а значит и автомобилей в наличии у них сейчас больше. Вместе с тем качество китайских машин подросло, а их ассортимент постоянно обновляется, что также способствует нынешнему буму продаж.

Не время покупать?

Фото: Андрей Полухин/РГ

Что касается дальнейших перспектив российского авторынка, то отрицательная динамика продаж, судя по всему, до конца года будет только нарастать и пойдет на спад не ранее 2022-го. В этих условиях российские власти отложили индексацию ставок утильсбора на 25% до следующего года, хотя объявили о ней еще в начале 2021-го. Это должно притормозить непрекращающийся рост цен на новые автомобили, тем более не секрет, что без дилерских накруток машину сейчас купить практически невозможно.

В связи с этим имеет смысл не спешить с визитом в автосалон, несмотря на то, что машины постоянно дорожают и дешевле уже явно не станут. Но в перспективе, когда автопроизводители все-таки смогут обеспечить дилеров нужным количеством машин, на рынок, очевидно, вернутся акции и скидки. Да и власти обещали в будущем году возобновить госпрограммы, по которым можно будет получить автокредит с субсидией от государства.

"Российский авторынок всегда ориентировался на покупателей, ведь только от них зависит, покупать товар или нет. К примеру, несколько лет назад "покупатель" тратил на отдых за границей 20% от стоимости автомобиля, включая перелет. Сейчас этот же покупатель тратит за неделю пребывания на море в нашей стране уже 40% от текущих цен на средний авто. Но "дефицит моря", в отличие от проблем с полупроводниками, не случился. Это всего лишь следствие выбора покупателя", - рассуждает генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

По мнению Артема Зябина, в ближайшие месяцы дефицит автомобилей только усилится, поставки по многим брендам прекращаются достаточно внезапно, поэтому можно ожидать дальнейшего сокращения продаж. Такая ситуация продлится минимум до конца года, а скорее всего, будет тянуться весь 2022 год, так как перебои в глобальных производственных цепочках быстро устранить не удастся.