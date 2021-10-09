Потерпевший: Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть краденый рюкзак

Сотрудники посольства США в Москве имели возможность вернуть рюкзак, похищенный в баре в центре Москвы, но не сделали этого. Об этом ТАСС рассказал потерпевший, детский психолог Дмитрий Корнилов.

"Расстроился, конечно, так как нужно было документы восстанавливать, вещи покупать и все такое. Но больше расстроился от того, что визитки были, а стало быть, могли позвонить или написать, что, мол, совершили ошибку, хотим вернуть. Но ребята, похоже, испугались или еще какие причины были", - сказал он.

Корнилов отметил, что сначала он поискал рюкзак сам, а потом попросил о помощи охрану, которая ему отказала. "Пришлось вызвать полицию", - добавил он. По его словам, ничего ценного или секретного в рюкзаке не было - паспорт, спортивная форма, беспроводные наушники, зарядное устройство, компьютерная мышь, наличные деньги.

Ранее сообщалось, что американцы отдыхали в одном из баров на улице Сретенка и забрали вещь, им не принадлежащую. Пострадавший оставил рюкзак под барной стойкой и отлучился на несколько минут. Когда вернулся, сумки уже не было. Возбуждено уголовное дело. МИД РФ требует лишить сотрудников посольства дипломатического иммунитета. "Направлена нота", - рассказали в министерстве. В случае отказа дипломаты будут высланы из страны.