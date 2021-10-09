Алена Яковлева прокомментировала смену руководства в Театре Сатиры

Департамент культуры города Москвы принял заявление об уходе художественного руководителя Театра Сатиры Александра Ширвиндта. Его преемником стал худрук "Прогресс сцены Армена Джигарханяна", актёр и режиссёр Сергей Газаров. "РГ" попыталась узнать, какие настроения царят в Театре Сатиры, и поговорили с актрисой театра Аленой Яковлевой.

Алена Яковлева, народная артистка России, актриса Театра Сатиры:

- Мы все в театре ждем встречи с Сергеем Ишхановичем, послушаем, как он планирует нашу дальнейшую жизнь, какую программу предложит. Я, конечно, представляю себе, кто он, и с теми мыслями о работе в театре, которые он сегодня озвучивает - о том, что сатира не только легкий комедийный жанр, что она глубже и серьезней и должна развиваться разнопланово - согласна. Мне уже интересно.