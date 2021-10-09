Большой театр окажет помощь СК в расследовании гибели артиста

Сотрудники Большого театра окажут содействие СК в расследовании трагической гибели артиста Евгения Кулеша. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе учреждения культуры.

Представители Большого подтвердили, что трагедия произошла во время смены декораций в начале оперы "Садко". Спектакль был тут же остановлен, подчеркивается в заявлении театра. На месте работает оперативная группа, устанавливаются причины смерти артиста.

По одной из версий, 37-летний артист миманса не успел отойти, когда сверху спустилась декорация. По другой, массивная конструкция по какой-то причине упала на него. Эксперты пока не озвучили своего заключения.