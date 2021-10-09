Новости

Опубликовано видео ЧП в Большом театре 23:14
Афганские беженцы в Британии просят отправить их обратно на родину 23:07
Захарова: Подозреваемые в краже сотрудники посольства США покинут Россию 22:40
Названа возможная причина гибели артиста на сцене Большого театра 22:27
Большой театр окажет помощь СК в расследовании гибели артиста 22:23
Опубликованы фото с места гибели артиста Большого театра 21:40
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра 21:27
Названо имя погибшего на сцене артиста Большого театра 21:19
Зритель рассказал о гибели артиста на сцене Большого театра 21:04
Эксперт рассказал, чем могут болеть дети курильщиков 20:38
Минск прогнозирует кратный рост поставок продукции на Дальний Восток 20:29
В Большом театре декорация насмерть задавила артиста 20:24
Алена Яковлева прокомментировала смену руководства в Театре Сатиры 20:09
Туктамышева выиграла короткую программу на турнире Finlandia Trophy 20:04
В Риме полиция применила водометы против манифестантов 20:01
В Москве в машинах каршеринга нашли наркотики и оружие 19:19
Украинский дипломат заявил об опасностях в отношениях Киева с ЕС 18:42
Александр Невский выпустит хоррор 18:20
Мясников объяснил, почему привитые от COVID оказываются в реанимации 18:17
Партия Бабиша побеждает на выборах в Чехии 18:15
Канал имени Москвы вновь открыт после ЧП с теплоходом 18:04
Киллиан Мерфи снимется в фильме Нолана про Оппенгеймера 17:56
В УЕФА отреагировали на поражение Словакии от России 17:55
Умер советский режиссер и актер Агакиши Кязимов 17:31
В 99 лет умерла режиссер и актриса Нола Чилтон 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 22:23
Рубрика: Происшествия

Большой театр окажет помощь СК в расследовании гибели артиста

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудники Большого театра окажут содействие СК в расследовании трагической гибели артиста Евгения Кулеша. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе учреждения культуры.

Зритель рассказал о гибели артиста на сцене Большого театра

Представители Большого подтвердили, что трагедия произошла во время смены декораций в начале оперы "Садко". Спектакль был тут же остановлен, подчеркивается в заявлении театра. На месте работает оперативная группа, устанавливаются причины смерти артиста.

По одной из версий, 37-летний артист миманса не успел отойти, когда сверху спустилась декорация. По другой, массивная конструкция по какой-то причине упала на него. Эксперты пока не озвучили своего заключения.

Опубликованы фото с места гибели артиста Большого театра
В регионах Происшествия ЧП Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Читатели Daily Mail встали на защиту РФ и обвинили США в газовом кризисе в ЕС
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
Потерпевший: Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть краденый рюкзак
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
"Аэрофлот" и S7 начали вывоз россиян из Марокко
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой