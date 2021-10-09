Фестиваль "Воронежская камерата" переехал из-за ограничений по COVID-19

Концерты выдающихся музыкантов в Воронеже 9-12 октября пройдут на новых площадках. Посещение филармонии, где изначально планировали провести фестиваль, приостановлено по решению областного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Воронежская камерата" открылась 8 октября вечером октетов. Произведения Шостаковича, Мендельсона и Энеску исполнили артисты симфонического оркестра Большого театра России: скрипачи Игорь Цинман, Дмитрий Новиков, Федор Безносиков и Ирина Чепижная, альтисты Ольга Жмаева и Михаил Ковальков, виолончелист Петр Кондрашин - а также их коллега из Государственного струнного квартета имени Глинки Дмитрий Прокофьев (виолончель).

Менее чем за час до старта фестиваля стало известно о том, что с 9 октября деятельность концертных организаций в Воронежской области временно прекращается. Усилиями дирекции филармонии, при поддержке городских учреждений культуры и профильного департамента удалось экстренно перенести остальные мероприятия на новые площадки.

Итак, концерты пианиста Андрея Коробейникова (9 октября) и виолончелиста Александра Рамма (10 октября) пройдут в Большом зале музыкального колледжа имени Ростроповичей (проспект Революции, 41). Начало в 18 часов.

Концерт Владимира Байкова (бас-баритон) и Михаила Аркадьева (фортепиано) 11 октября состоится в фойе театра оперы и балета (пл. Ленина, 7). Начало в 18 часов.

Московский камерный оркестр Musica Viva под управлением Александра Рудина сыграет 12 октября в большом зале театра драмы имени А. Кольцова (проспект Революции, 55). Начало в 19 часов.

Приобретенные билеты действительны.

Все прочие события "Воронежской камераты" - выступления арфиста Александра Болдачева, лекция музыковеда Ярослава Тимофеева и семинар Михаила Аркадьева - будут проведены там, где и планировалось ранее.

Концерты 11 и 12 октября можно будет посетить только при наличии паспорта и QR-кода о вакцинации от COVID-19 либо перенесенном заболевании (с момента выздоровления должно пройти не более шести месяцев) на электронном или бумажном носителе. Таково распоряжение правительства Воронежской области. Оно не распространяется на зрителей до 18 лет.

Возврат билетов осуществляется по месту приобретения (kassir.ru, vrnmusic.ru).