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Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео ЧП в Большом театре

Текст: Сергей Бабкин

В распоряжении Telegram-канала "112" оказалось видео зрителей Большого театра, где во время оперы "Садко" погиб артист миманса Евгений Кулеш.

Несчастный случай произошел в глубине сцены, зрители его не видели. Судя по кадрам, декорация не падала на артиста. Согласно ранее озвученной неофициальной версии, Евгений Кулеш случайно сделал шаг назад, когда массивная конструкция опускалась сверху.

Другие артисты, заметив произошедшее, немедленно прервали постановку, занавес тут же опустили. Спасти Евгения Кулеша не удалось. СК и прокуратура ведут расследование всех обстоятельств трагедии.

Зритель рассказал о гибели артиста на сцене Большого театра
В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

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