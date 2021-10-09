Названа возможная причина гибели артиста на сцене Большого театра

Причиной смерти артиста Большого театра Евгения Кулеша могла стать трагическая случайность. Такую версию ТАСС озвучил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом предварительного расследования.

В начале оперы "Садко" Евгений Кулеш перед самым спуском декорации выходил в сторону зрительного зала. В этот вечер артист миманса пошел в противоположном направлении и оказался в глубине сцены. Именно там декорация придавила его. Зрители не видели, что именно произошло, они услышали только крики других участников постановки.

Ранее проверку обстоятельств гибели Евгения Кулеша начали Следственный комитет и прокуратура. Большой театр заявил, что окажет содействие следственной группе.