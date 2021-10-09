Опубликованы фото с места гибели артиста Большого театра

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале опубликовала фото с места трагической гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша.

Как отмечает ведомство, для координации работы на место выехала и.о. заместителя Тверского межрайонного прокурора Москвы Дарья Жабина. Надзорный орган начал официальную проверку. Также обстоятельства гибели артиста изучают специалисты столичного ГСУ СК.

Ранее представители Большого театра заявили, что окажут полное содействие оперативной группе. Напомним, что во время оперы "Садко" на сцене Большого театра погиб артист миманса: его задавило массивной декорацией.