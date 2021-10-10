Эпидемиолог назвал условия для введения локдауна

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия для введения локдауна. По его словам, такое возможно в случае появления высокопатогенной разновидности коронавируса с высокой летальностью. "Но вероятность появления такого штамма мала" - отметил Шунков.

Другой вариант - микст-инфекция: если коронавирус сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. В таком случае течение болезни будет значительно более тяжелым, рассказал специалист в беседе с URA.RU.

Между тем, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко убеждена, что на федеральном уровне локдаун из-за распространения нового коронавируса вводиться не будет. По ее словам, разработанные правительством меры по борьбе с COVID-19 позволяют обойтись без федерального локдауна.

Что же касается регионов, то, как ранее отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они сами принимают меры по противодействию коронавирусу, но точечно, объявление локдаунов абсолютно нежелательно.