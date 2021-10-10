Европейцам представили "кошмарный сценарий" грядущей зимы

"Кошмарный сценарий" грядущей зимы представили жителям Европы. Такой прогноз опубликовала датская газета Jyllands-Posten. Журналист Поуль Ларсен пишет о небывалых морозах, росте цен на энергию и ее дефиците.

"Сибирские морозы охватили большую часть центральной и западной Европы. Мы пишем о январе 2022 года, о зиме, наступившей после осени, во время которой газовые запасы в Европе так и не пополнили удовлетворительным образом. Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении "энергетических пайков" и спонтанных протестах по всему континенту", - прогнозирует журналист.

По его словам, такой сценарий не совсем гипотетический, поскольку с некоторыми элементами - вроде роста цен на газ - Европа уже столкнулась. Не выглядит несбыточным и прогноз погоды на зиму. Как отмечает Ларсен, аномальные холода в Европе случались совсем недавно - в 2018 году. Также журналист напоминает о крайне скудных запасах газа в ЕС. Совокупность этих факторов, считает Ларсен, и может привести к очень тяжелой для европейцев зиме.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе.