Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии после избиения в метро

Москвич Роман Ковалев, защитивший пассажирок московского метро от пьяной компании, постепенно восстанавливается. Об этом он сам рассказал в своем Instagram-аккаунте.

"Восстановление идет полным ходом, нос собрали, отек с глаза сильно спал", - написал Роман в соцсети. Он также поблагодарил всех, кто поддержал его в непростой ситуации. Ранее к нему в больницу приезжал мэр Сергей Собянин и поблагодарил за настоящий мужской поступок. По решению главы города Роман Ковалев получит материальную помощь 2 миллиона рублей.

Обвиняемые в покушении на убийство парня находятся в следственном изоляторе. Им грозят длительные сроки заключения. Как уже писала "РГ", трое пьяных мужчин приставали к пассажиркам в вагоне поезда, а Роман Ковалев заступился за них. Преступники сильно избили молодого человека, у него диагностированы множественные переломы костей лица и носа.