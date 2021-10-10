Понедельник, 11 октября, в Татарстане объявили днем траура в связи с авиакатастрофой, унесшей жизни 16 человек.

Об этом президент республики Рустам Минниханов заявил в ходе совещания штаба, сформированного на месте трагедии.

Напомним, утром 10 октября около города Мензелинска потерпел крушение легкомоторный самолет L-410 местного аэроклуба. На его борту находились 22 человека - два пилота и 20 парашютистов.

Прибывшие на место спасатели извлекли из-под обломков шестерых выживших, все они доставлены в центральную районную больницу. Один из раненых, по данным минздрава РТ, находится в крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время решается вопрос о переводе пострадавших в медицинские учреждения Набережных Челнов и Казани.