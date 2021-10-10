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10.10.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя увеличилось до 34

Текст: Ольга Дмитренко

В Оренбургской области скончались еще двое отравившихся суррогатными спиртными напитками. Таким образом, число жертв выросло до 34 человек, сообщили в региональном правительстве. Ранее сообщалось о 32 погибших.

Фото: iStock
В Оренбургской области изъято около 800 бутылок с поддельным алкоголем

Общее количество пострадавших увеличилось с 64 до 67 человек - все жители восточных районов области. Госпитализированы 24 человека, семь из них находятся в тяжелом состоянии, шесть - готовятся к выписке.

Напомним, дело о массовой гибели людей после употребления контрафактного алкоголя, в составе которого был смертельный яд метанол, расследует СК РФ. Суд арестовал девять подозреваемых. Задержаны десять человек.

Власти предупреждают жителей региона об опасности приобретать в спиртное на территории региона. Речь идет не только об алкоголе в подозрительной пластиковой таре, но и в стеклянных бутылках. Медики зафиксировали семь очагов распространения суррогата.

В то же время в области запущен социальный проект. Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества и информацию о том, где была куплена "паленка", на продуктовые наборы. Стоимость набора превышает цену алкоголя в несколько раз.

Правоохранители продолжают рейды по торговым точкам - выявляют и изымают подозрительную продукцию.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Алкоголь и табак

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