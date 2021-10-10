Арестованы еще два фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем

Арестованы еще двое фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает ТАСС.

9 октября, напомним, суд арестовал семь человек, в числе которых была хозяйка магазина, торговавшего контрафактным алкоголем.

О том, что люди массово отравились подделкой, стало известно 7 октября. 64 человека попали в больницу, 32 из них скончались. В крови людей медики обнаружили яд метанол в очень высокой концентрации. Многие из пострадавших находятся на ИВЛ. Для помощи коллегам из Башкортостана прибыли медики. 9 октября восемь человек были выписаны на амбулаторное лечение.

Дело ведёт СК РФ. Правоохранители изымают подозрительный алкоголь из торговых точек.