Арестованы еще два фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем

Новости

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 16:27
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "микса" вирусов в Крыму 16:25
В Воронеже остановили испытания ракет для экономии кислорода 16:19
Синоптик рассказал, когда закончится бабье лето 16:14
Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием 16:03
Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах 15:55
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП 15:43
На Канарах обрушился склон извергающегося вулкана 15:25
Большой театр отменил оперу "Садко" после гибели артиста на сцене 15:00
ДОСААФ России приостановило полеты самолетов типа L-410 14:44
Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение 14:37
ВОЗ: В борьбе с коронавирусом пройдено около 60% пути 14:37
Ксения Собчак стала участницей смертельного ДТП в Сочи 14:35
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали 14:12
Стало известно о состоянии выживших при крушении самолета в Татарстане 14:03
Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии после избиения в метро 14:02
В Минздраве проконтролируют оказание помощи пострадавшим в Татарстане 13:51
В Йемене местных чиновников попытались взорвать, заминировав автомобиль 13:49
В Китае сделано более 2,22 миллиарда прививок от коронавируса 13:13
Минниханов: Пилоты упавшего самолета уводили его от жилых домов 13:12
Пользователи соцсети "ВКонтакте" пожаловались на сбой 12:58
11 октября в Татарстане объявили днем траура 12:43
Путин освободил Юрия Метелева от должности замруководителя Россотрудничества 12:23
Фигуристка Леонова объявила о завершении карьеры и беременности 12:07
В Минздраве уточнили число погибших в авиакатастрофе в Татарстане 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
10.10.2021 16:18
Рубрика: Происшествия

Арестованы еще два фигуранта дела об отравлении суррогатным алкоголем

Текст: Ольга Дмитренко

Арестованы еще двое фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
Эксперт предложил способ борьбы со смертельным суррогатным алкоголем

9 октября, напомним, суд арестовал семь человек, в числе которых была хозяйка магазина, торговавшего контрафактным алкоголем.

О том, что люди массово отравились подделкой, стало известно 7 октября. 64 человека попали в больницу, 32 из них скончались. В крови людей медики обнаружили яд метанол в очень высокой концентрации. Многие из пострадавших находятся на ИВЛ. Для помощи коллегам из Башкортостана прибыли медики. 9 октября восемь человек были выписаны на амбулаторное лечение.

Дело ведёт СК РФ. Правоохранители изымают подозрительный алкоголь из торговых точек.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 28 647 случаев COVID-19 в 85 регионах
Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали
СК начал проверку после гибели артиста Большого театра
Водитель Mercedes, где ехала Собчак, признал вину в смертельном ДТП
Школы Воронежа перевели на дистанционное обучение
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой