Минниханов: Пилоты упавшего самолета уводили его от жилых домов

Пилоты разбившегося в Татарстане самолета пытались выполнить экстренную посадку и уводили борт от находившихся неподалеку жилых домов. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов, прибывший на место крушения.

Он отметил, что по представленной ему информации, воздушное судно поднялось в небо в 9 часов 05 минут. На высоте 70 метров пилоты доложили об отказе одного двигателя и запросили экстренную посадку.

- Пилоты пытались увести самолет влево, так как впереди находится населенный пункт. Заходили на посадку, но, видимо, высота не позволила. На земле находился фургон "Газель", летательный аппарат задел его крылом и перевернулся, - рассказал Минниханов.

Глава региона добавил, что из шестерых выживших четверо доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов, одного вертолетом транспортируют в республиканскую клиническую больницу в Казани, еще одного из Мензелинской районной больницы также переводят в другое медучреждение.

- К большому сожалению, мы потеряли 16 человек. Что касается выживших, то будет сделано все возможное, чтобы сохранить их жизни, - отметил президент РТ.

По его словам, среди погибших были жители соседних регионов.

Напомним, легкомоторный самолет L-410 рухнул около города Мензелинска утром 10 октября. На борту воздушного судна находились 22 человека - два пилота и 20 парашютистов. 11 октября в Татарстане объявлено днем траура.