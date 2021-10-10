По факту авиакатастрофы в Татарстане начата проверка

На место авиакатастрофы в Татарстане выехали следователи и криминалисты из Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщили в ведомстве, им предстоит восстановить картину и причины ЧП.

По предварительным данным, борт вылетел из Мензелинска в 9 часов утра и почти сразу связь с ним была потеряна. Легкомоторный самолет L-410 упал около половины десятого утра. На борту воздушного судна находились двое пилотов и парашютисты из местного аэроклуба.

В катастрофе выжили семь человек, их доставили в центральную районную больницу. По данным ГУ МЧС по РТ, погибли 15 человек.