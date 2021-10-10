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Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП с ее участием

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    10.10.2021, 19:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Российская актриса и телеведущая Ксения Собчак выразила готовность оказать помощь семье погибшей и пострадавшим в ДТП с ее участием под Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Собчак Кирилла Суханова.

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак

"Мы сегодня получили контакты потерпевших. Выйдем на связь с мужем погибшей, он сегодня прилетает в Москву", - рассказал директор телеведущей, добавив, что родные второй пострадавшей приедут в столицу завтра. "Всем будет оказана помощь", - заверил Суханов. Также он сообщил, что окончательные выводы по ситуации будут сделаны после завершения всех экспертиз.

Кроме того, представитель Собчак подчеркнул: его работодатель и сопровождавшие лица "не опаздывали на самолет и задачи ехать быстрее, нарушать правила ПДД водителю не ставили". Ранее сама артистка рассказала в своем Instagram, что выезд на встречку стал исключительно личной инициативой их водителя, и никто его "не подгонял, конечно же".

Водитель автомобиля, ставшего инициатором ДТП, уже признал свою вину и отпущен под подписку о невыезде - он проходит подозреваемым по факту ДТП с погибшей и двумя пострадавшими.

Напомним, изначально СМИ сообщали о двух погибших, но позже появилось уточнение, что вторая потерпевшая была прооперирована и, как и водитель пострадавших, сейчас находится в больнице под присмотром медиков.

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