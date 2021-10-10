В новом "Властелине колец" хоббиты станут афроамериканцами и азиатами

Еще не вышедший гигантоманский сериал Amazon по "Властелину колец" изо всех сил продолжает кошмарить ортодоксальных поклонников профессора. Ранее, напомним, стало известно, что в шоу случатся обнаженка и даже секс - для первоисточника дело немыслимое, ведь Толкин был исключительной набожности католиком. И в его книгах ничего подобного нет и рядом.

Теперь же - новая оплеуха: сериал предсказуемо пойдет по топкой дороге, уже проторенной "Ведьмаком", введя расовое разнообразие. Например, там появятся чернокожие хоббиты.

Очередным фактом толерантности похвастался 63-летний британский чернокожий актер и сценарист Ленни Генри. Он же - друид Балор из предстоящего сериала-приквела "Ведьмака".

Как артист рассказал в минувшую субботу в прямом эфире BBC Radio 4, во "Властелине" у него как раз образ чернокожего хоббита, что он находит чрезвычайно прекрасным.

Кроме того, Генри акцентировал, что в сериале, помимо расового "мультикультурного" хоровода ("афроамериканцы, азиаты, мулаты и даже маори"), особо крепка актуальная гендерность - большое значение там собираются придать роли сильных и независимых женщин.

Премьера состоящего из восьми эпизодов первого сезона обещана на 2 сентября 2022 года. Действие нового "Властелина колец" развернется во Вторую эпоху, то есть за многие века до событий эпосов Питера Джексона.