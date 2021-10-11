"ГАЗель" превратили в Hummer: блогер протестировал новый царь-внедорожник

На YouTube-канале "ПриветТачка" вышел тест-драйв прототипа гражданского внедорожника "Стрела", спроектированного авторами родстера "Крым" на базе серийной "ГАЗели" и воплощённого в металле всего за 7 месяцев.

Напомним, КБМ "Стрела" базируется на модифицированной раме от "ГАЗели", от этой же модели внедорожник унаследовал кабину (за исключением капота), силовой агрегат (дизель 2,8 литра мощностью 150 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП), подвеску и салон.

Прототип - большой четырёхдверный внедорожник. Да, не пяти-, а именно четырёхдверный, потому что доступ в багажник сделан нестандартно: по однократному воздействию на ручку открывается сначала стеклянная, верхняя часть, а затем уже можно открыть борт. Автор видео продемонстрировал это, обратив внимание на опасность процедуры.

Автомобиль имеет "много косяков", что объясняется его статусом - ходовой макет, который был растащен на запчасти посетителями форума "Армия-20212, в рамках которого был представлен внедорожник: кто-то украл даже лючок бензобака.

Внедорожник "Стрела" в серийном исполнении будет стоить от 1,5 до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Стоимость может быть скорректирована вследствие экономических факторов. Также на рынок "Стрела" может выйти в других типах кузова: несколько вариантов пикапов и укороченная версия SUV. Также у "Стрелы" могут появиться версии с 7-местным салоном и автоматической КП.

В конце видео автор рассказал о дебютном детище КБМ - родстере "Крым", цены на который могут достигать трёх миллионов рублей.