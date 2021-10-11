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11.10.2021 15:37
Рубрика: В мире

Канцлер-граф: Что известно о преемнике Курца во главе правительства Австрии

Текст: Екатерина Забродина
В понедельник днем, 11 октября, в Вене принес присягу новый федеральный канцлер Австрии Александр Шалленберг. Он сменил на этом посту Себастьяна Курца, которому пришлось уйти в отставку под большим давлением на фоне расследования прокуратуры по экономическим вопросам. Именно Курц сразу же предложил вместо себя кандидатуру Шалленберга, и президент Александр Ван дер Беллен ее одобрил. Благодаря столь оперативной рокировке альпийской республике удалось избежать распада правящей коалиции и досрочных выборов. Что же известно о 52-летнем господине Шалленберге, который до сих пор возглавлял министерство иностранных дел во втором кабинете Курца?
Фото: Lisa Leutner/AP Фото: Lisa Leutner/AP
Фото: Lisa Leutner/AP

Как пишет Spiegel, "впервые с 1945 года кресло канцлера Австрии переходит к аристократу". Шалленберг принадлежит к старинному графскому роду из Верхней Австрии, который восходит к 1190 году. Он не только кадровый, но и потомственный дипломат. Местом рождения Александра в 1969 году стал Берн, где его отец Вольфганг Шалленберг возглавлял посольство Австрии. Детство и юность Шалленберга-младшего прошли в местах службы отца - в Индии, Испании и Франции. Высшее образование он получил в университетах Вены и Парижа, а также в Европейском колледже в Брюгге, где изучал юриспруденцию. Собственно, европейское право и европейская политика - "конек" Шалленберга. Его первым местом работы за рубежом был Брюссель, затем он успел побывать пресс-секретарем двух министров иностранных дел Австрии. Журналисты оценивали его как весьма сдержанного спикера, но при этом готового к взаимодействию. Александр Шалленберг сблизился с Себастьяном Курцем, когда тот в свои 27 лет возглавил австрийский МИД. Курц повысил подчиненного до начальника отдела стратегического планирования, с тех пор карьера Шалленберга пошла в гору.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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Долгое время Александр Шалленберг оставался беспартийным, однако в конце концов вступил в консервативную Австрийскую народную партию, которую возглавляет Курц. Недаром СМИ называют Шалленберга его "верным оруженосцем". "Нет сомнений, что Шалленберг ни на сантиметр не отступит от линии своего партийного шефа", - полагает Spiegel. К примеру, в вопросах миграции Александр Шалленберг придерживается той же жесткой линии. В частности, он критикует "стоны о распределении" беженцев среди стран ЕС и полагает, что Вена уже и так немало сделала в рамках помощи выходцам из неблагополучных стран. С Польшей и Венгрией, которые сейчас конфликтуют со структурами ЕС, он, как и Курц, призывает сохранять диалог. При этом Шалленберг гораздо активней Курца ратует за вступление в Евросоюз Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговины. Не так давно, в конце августа, Александр Шалленберг в качестве главы МИД Австрии принимал в Вене своего российского коллегу Сергея Лаврова. Как признают наблюдатели, переговоры проходили непросто, и австрийская сторона публично делала упор на расхождениях между ЕС и РФ. Вместе с тем Шалленберг не раз выступал в поддержку газопровода "Северный поток-2" и против американских санкций проекта.

"Что касается внутренней политики, то дипломатический опыт Шалленберга, его обходительность и относительная умеренность в манерах, несомненно, будут полезны при взаимодействии с партнерами по коалиции - "Зелеными". Но некоторые собеседники видят в нем легкий налет цинизма", - отмечает Spiegel. О личной жизни Александра Шалленберга известно немного: у него четверо детей, и он разведен.

Австрийские и немецкие СМИ уверены, что преемник Курца, "вероятно, недолго будет сидеть в его кресле": попавший в опалу 35-летний политик не собирается сдаваться. Не успел он уйти в отставку, как его тут же окрестили "теневым канцлером". Курц по-прежнему возглавляет правящую Австрийскую народную партию, в этом качестве сохраняет контроль над министрами и претендует на роль лидера фракции АНП в парламенте - в общем, "активно работает над возвращением" в резиденцию на площади Балльхаусплатц, как только прокуратура снимет с него обвинения. В том, что ему удастся оправдаться и восстановить репутацию "всеми законными демократическими способами", у "венского вундеркинда" сомнений нет.

В мире Европа Австрия

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