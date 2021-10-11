Ксения Собчак показала справку от врача после ДТП

39-летняя российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак, попавшая в резонансное ДТП под Сочи, прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике "Лапино".

Напомним, автокатастрофа произошла 9 октября, когда Собчак и ее команда направлялись с корпоратива в аэропорт. Водитель автомобиля Ксении Анатольевны выехал на полосу встречного движения и врезался в "Фольксваген". В результате одна его пассажирка погибла, а водитель и вторая пассажирка были госпитализированы, причем женщина - в очень тяжелом состоянии.

Собчак же убыла с места ДТП в аэропорт и улетела в Москву. Позже сообщив, что так же получила многочисленные травмы и сотрясение головного мозга. В чем некоторые наблюдатели усомнились после публикации видео с камер слежения аэропорта, указав: телезвезда передвигается вполне самостоятельно и не выглядит травимрованной.

Фото: youtube.com/ Россия 1

В итоге сегодня соответствующий документ был предъявлен зрителям телешоу Андрея Малахова в эфире канала "Россия 1". И из него следует, что у Собчак диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм.

При этом из источника известно, передает RT, что клиникой "Лапино" владеет "близкий друг Собчак Марк Курцер, которого называют одним из богатейших медиков России". Именно в этой клинике - уточнено - Собчак и родила сына, кроме того "Курцер подарил ей на свадьбу сертификат на следующие роды".

Заметим: ранее KP.RU опубликовала документ, где указывалось, что теледива в ДТП никак не пострадала.

Водитель Mercedes, в которой ехала телеведущая, признал вину и был отправлен под домашний арест. Сегодня в МВД сообщили, что Собчак и других пассажиров автомобиля вызвали на допрос в качестве свидетелей.