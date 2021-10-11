Новости

Появились первые кадры военной драмы с Джереми Айронсом 00:18
Хопкинс снимется в фильме по еще одной книге автора "Отца" 00:09
"Купе номер шесть" с Юрой Борисовым номинирован на "Оскар" 11.10.2021
Опубликованы фотографии со съемок "Вонки" с Тимоти Шаламе 11.10.2021
Вышел живописный трейлер фильма о британской художнице Клариссе Клифф 11.10.2021

Ксения Собчак показала справку от врача после ДТП

Новости
    11.10.2021, 23:38
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

39-летняя российская телеведущая, актриса и политик Ксения Собчак, попавшая в резонансное ДТП под Сочи, прошла медицинское освидетельствование в элитной клинике "Лапино".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Ксения Собчак прокомментировала смертельное ДТП со своим участием

Напомним, автокатастрофа произошла 9 октября, когда Собчак и ее команда направлялись с корпоратива в аэропорт. Водитель автомобиля Ксении Анатольевны выехал на полосу встречного движения и врезался в "Фольксваген". В результате одна его пассажирка погибла, а водитель и вторая пассажирка были госпитализированы, причем женщина - в очень тяжелом состоянии.

Собчак же убыла с места ДТП в аэропорт и улетела в Москву. Позже сообщив, что так же получила многочисленные травмы и сотрясение головного мозга. В чем некоторые наблюдатели усомнились после публикации видео с камер слежения аэропорта, указав: телезвезда передвигается вполне самостоятельно и не выглядит травимрованной.

Фото: youtube.com/ Россия 1

В итоге сегодня соответствующий документ был предъявлен зрителям телешоу Андрея Малахова в эфире канала "Россия 1". И из него следует, что у Собчак диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, ссадины лобной теменной области и еще ряд травм.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Ксения Собчак окажет помощь пострадавшим в ДТП с ее участием

При этом из источника известно, передает RT, что клиникой "Лапино" владеет "близкий друг Собчак Марк Курцер, которого называют одним из богатейших медиков России". Именно в этой клинике - уточнено - Собчак и родила сына, кроме того "Курцер подарил ей на свадьбу сертификат на следующие роды".

Заметим: ранее KP.RU опубликовала документ, где указывалось, что теледива в ДТП никак не пострадала.

Водитель Mercedes, в которой ехала телеведущая, признал вину и был отправлен под домашний арест. Сегодня в МВД сообщили, что Собчак и других пассажиров автомобиля вызвали на допрос в качестве свидетелей.

Новости

Фильм о Бонде "Не время умирать" не смог обойти "Веном 2" в России 11.10.2021
Режиссер объяснил поступок героя в финале сериала "Игра в кальмара" 11.10.2021
Умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери 11.10.2021
Появился трейлер четвертого сезона "Звездный путь: Дискавери" 11.10.2021
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
Вышел русский трейлер боевика "Новый мировой порядок" 11.10.2021
Вышел расширенный тизер 13-го сезона "Доктора Кто" 11.10.2021
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием Собчак 10.10.2021
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Актриса из "Служебного романа" Людмила Купина умерла от COVID-19 11.10.2021
Фото Паука Гарфилда из "Нет пути домой" появилось на российском сайте 11.10.2021
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 11.10.2021
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Семейки Аддамс" и "Сонной лощины" Кристина Риччи вышла замуж 11.10.2021
Александр Невский выпустит хоррор 09.10.2021
Меган Фокс опубликовала первые фото в образе из "Неудержимых 4" 08.10.2021