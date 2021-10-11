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Рубрика: В мире

Минюст Грузии сообщил об удовлетворительном состоянии здоровья Саакашвили

Состояние здоровья находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является удовлетворительным. Об этом сообщила Специальная пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии на своей странице в Facebook.

Фото: EPA-EFE/GEORGIA INTERNAL AFFAIRS MINISTRY PRESS SERVICE
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Михаил Саакашвили получает назначенные медикаменты. "К этому времени его здоровье удовлетворительное. В частности, давление - 120/90, пульс - 90, глюкоза - 101", - говорится в заявлении. Отмечается, что информация об ухудшении здоровья Саакашвили, не соответствует действительности. Объявивший голодовку политик постоянно находится под наблюдением медиков.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось. По его словам, экс-президент страдает от генетического заболевания крови, при котором противопоказано голодание.

Напомним, экс-глава Грузии Михаил Саакашвили был арестован 1 октября в Грузии. Он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку. В отношении Саакашвили ведутся несколько уголовных дел. Действующий руководитель республики Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Саакашвили. Кроме того, прокуратура Грузии не рассматривает вопрос экстрадиции Саакашвили на Украину, где он проживал после отъезда из страны и получил гражданство.

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