Пластические хирурги предложили увеличить квоту на маммопластику

Врачи предложили повысить доступность бесплатной операции по восстановлению груди для женщин, которым удалили опухоль молочной железы. С инициативой выступило российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), которые заявили, что готовы проводить такую операцию в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Об этом "Российской газете" рассказала главный пластический хирург Минздрава Наталья Мантурова.

"Надеемся, что в ближайшее время пластические хирурги смогут выполнять по квоте в рамках программы ОМС операции по восстановлению молочной железы у постонкологических пациентов", - сказала она.

Мантурова пояснила, что сама пластика груди в программу ОМС включена, причем в ней есть как микрохирургическая реконструкция молочной железы, так и ее восстановление с использованием имплантов. Однако выполнять эту операцию за счет бюджета фонда ОМС сегодня могут только онкохирурги, основная задача которых все-таки не в эстетичности, а в том, чтобы вернуть пациентке здоровье или даже - спасти жизнь. В результате маммопластика обычно требуется тем пациенткам, которые уже перенесли операцию по удалению опухоли.

В коммерческой клинике такая операция в среднем будет стоить 150 тысяч рублей, и цена на нее варьируется в зависимости от сложности, стоимости расходных материалов, уровня клиники и специалиста. Далеко не каждая пациентка может себе позволить такие расходы.

Между тем раком молочной железы страдает много женщин именно молодого возраста, многим из которых нет и 40 лет. "Пластические хирурги играют важную роль в улучшении их психостатуса и качества жизни", - говорит Мантурова.

В России ежегодно регистрируется почти 70 тысяч новых случаев рака молочной железы, отмечает заместитель генерального директора центра радиологии Минздрава Галина Алексеева. По ее словам, выявляется 45 случаев на 100 тысяч населения, а само заболевание входит в пятерку самых часто встречающихся онкологических диагнозов в России и самым распространенным в мире.

Смертность от него в мире тоже стабильно высокая, каждый год умирают около 20 тысяч женщин. Так, среди пациенток, умерших от онкологических заболеваний, в 15,9% случаев причиной был именно рак груди. В то же время благодаря развитию системной терапии и появлению новых препаратов даже те виды рака, которые раньше считались приговором, уже поддаются лечению. Чем раньше обнаружено заболевание, тем больше шансов его победить, говорит врач.

Удаление молочной железы при онкологии выполняется примерно в 30% случаев, причем сегодня чаще всего оно не тотальное: вырезается небольшая часть, где находится злокачественное новообразование. Все зависит от самого размера опухоли. По возможности одномоментно применяется пластика или местными тканями, или удаленными - так называемыми DIEP-лоскутами.

В то же время в России все больше и больше набирает обороты использование хирургических вмешательств в качестве профилактики. В мире оно очень распространено. Алексеева подчеркнула, что решение должно приниматься с ориентиром на индивидуальный риск развития рака, возможность длительно наблюдать пациентку. И главное в этом - психологический настрой женщины. "Если есть сомнения, лучше воздержаться", - сказала она. Доктор обратила внимание, что рак груди чаще всего бывает наследственным. Если в предыдущих поколениях (у мамы, сестер, или бабушек) был рак молочной железы, то такие женщины попадают в группу риска, то есть им нужно провериться на носительство мутаций BRCA1, BRCA2 и CHEK.