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11.10.2021 03:25
Рубрика: Происшествия

Избитый в метро защитник пассажирок идет на поправку

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 232(8583)
Московские власти и врачи делают все возможное, чтобы защитник пассажирки метро Роман Ковалев как можно скорее вернулся к полноценной жизни. Вчера он рассказал своим подписчикам в Instagram, что пошел на поправку: медикам удалось собрать сломанный нос, существенно спал и отек с травмированного глаза.
Сергей Собянин поблагодарил Романа Ковалева за настоящий мужской поступок и пожелал скорейшего выздоровления. Фото: twitter.com/ @mossobyanin Сергей Собянин поблагодарил Романа Ковалева за настоящий мужской поступок и пожелал скорейшего выздоровления. Фото: twitter.com/ @mossobyanin
Сергей Собянин поблагодарил Романа Ковалева за настоящий мужской поступок и пожелал скорейшего выздоровления. Фото: twitter.com/ @mossobyanin

Накануне сложной операции поддержать Романа Ковалева пришел мэр Сергей Собянин. Глава города поблагодарил его за настоящий мужской поступок. Напавших на него преступников мэр назвал отморозками, а защитнику женщин пожелал скорейшего выздоровления. "Роману явно уже лучше, - сказал Сергей Собянин, навестив молодого человека. - Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье".

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Преступники несколько раз ударили Романа ногами по голове, в больницу он попал с множественными переломами мелких костей лица и носа. Как только более-менее пришел в себя, сразу позвонил маме, как мог успокоил. Первое время, рассказывает Роман, он даже не показывал полностью свое лицо - распухший глаз скрывала повязка. Фактически парень на время лечения оказался без заработка, на который очень рассчитывал. Сам он ни разу не попросил денег ни у города, ни и у подписчиков, количество которых за несколько дней достигло почти 20 тысяч.

"За помощью не привык обращаться, - говорил Роман Ковалев. - Но многие спрашивают реквизиты. И на работу я явно не скоро смогу выйти, так что любая поддержка не будет лишней". В свою очередь Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему материальную помощь 2 миллиона рублей.

СК забрал себе материалы уголовного дела по факту избиения. Ранее полиция квалифицировала преступление как хулиганство, однако СК трактовал по более серьезной статье - покушение на убийство. Все трое подозреваемых были быстро задержаны. Как отметил Сергей Собянин, в этом заслуга и наряда полиции, и машиниста поезда, который вовремя передал информацию в оперативные службы. Власти города благодарят женщину-очевидца, которая тут же сообщила о преступлении по громкой связи в вагоне.

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