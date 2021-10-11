Избитый в метро защитник пассажирок идет на поправку

Накануне сложной операции поддержать Романа Ковалева пришел мэр Сергей Собянин. Глава города поблагодарил его за настоящий мужской поступок. Напавших на него преступников мэр назвал отморозками, а защитнику женщин пожелал скорейшего выздоровления. "Роману явно уже лучше, - сказал Сергей Собянин, навестив молодого человека. - Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье".

Преступники несколько раз ударили Романа ногами по голове, в больницу он попал с множественными переломами мелких костей лица и носа. Как только более-менее пришел в себя, сразу позвонил маме, как мог успокоил. Первое время, рассказывает Роман, он даже не показывал полностью свое лицо - распухший глаз скрывала повязка. Фактически парень на время лечения оказался без заработка, на который очень рассчитывал. Сам он ни разу не попросил денег ни у города, ни и у подписчиков, количество которых за несколько дней достигло почти 20 тысяч.

"За помощью не привык обращаться, - говорил Роман Ковалев. - Но многие спрашивают реквизиты. И на работу я явно не скоро смогу выйти, так что любая поддержка не будет лишней". В свою очередь Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему материальную помощь 2 миллиона рублей.

СК забрал себе материалы уголовного дела по факту избиения. Ранее полиция квалифицировала преступление как хулиганство, однако СК трактовал по более серьезной статье - покушение на убийство. Все трое подозреваемых были быстро задержаны. Как отметил Сергей Собянин, в этом заслуга и наряда полиции, и машиниста поезда, который вовремя передал информацию в оперативные службы. Власти города благодарят женщину-очевидца, которая тут же сообщила о преступлении по громкой связи в вагоне.