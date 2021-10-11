На московских заправках вновь подорожал бензин

В Москве на заправках выросли цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в среднем на пять копеек за литр, следует из мониторинга цен Московской топливной ассоциации (МТА). Дизельное топливо подорожало чуть меньше - на три копейки.

В основном ценники изменились в сторону повышения у трех компаний - "Газпромнефти", "Лукойла" и Shell (на 5-19 копеек). Снизилась стоимость бензина у одной компании - "Татнефть" (на пять копеек). Исходя из мониторинга МТА, цены на московских АЗС растут вторую неделю подряд, а до этого в течение трех недель снижались.

В целом в России стоимость моторного топлива в последнее время перестала расти темпами, опережающими инфляцию, писала ранее "РГ", и по итогам сентября не прибавила ни одной копейки. Объяснялось это завершением сезона отпусков, а также умеренным снижением цен на нефть на мировом рынке, что с отсрочкой отразилось на стоимости нефтепродуктов в России.