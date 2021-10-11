В Татарстане рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе

Состояние двоих из шести выживших в авиакатастрофе под Мензелинском значительно улучшилось, их перевели из реанимации в общие палаты. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Один из раненых находится в стабильно тяжелом состоянии и проходит лечение в республиканской клинической больнице. У него диагностировали повреждение позвоночника, открытый перелом бедра. По остальным пострадавшим врачи дают благоприятный прогноз.

Садыков отметил, что все выжившие находились в хвостовой части салона самолета.

Напомним, самолет L-410, на борту которого находились двое пилотов и 20 пассажиров, разбился накануне утром под Мензелинском. Жертвами катастрофы стали 16 человек из семи регионов страны.