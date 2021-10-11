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11.10.2021 10:27
Рубрика: Власть

Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по миллиону

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

Родным погибших в авиакатастрофе под Мензелинском будет выплачено по миллиону рублей. Постановление об этом подписало правительство Татарстана.

Родственников пострадавших в авиакатастрофе разместят в Набережных Челнах

Пассажиры L-410, получившие тяжкие травмы, получат по 400 тысяч рублей, гражданам с легкими повреждениями полагается по 100 тысяч рублей.

В региональном министерстве труда, занятости и социальной защиты заявили о готовности оперативно осуществить выплаты. Кроме того, власти республики взяли на себя расходы по транспортировке тел погибших до места погребения и организацию похорон.

Легкомоторный самолет L-410 с 2 пилотами и 20 парашютистами на борту разбился у города Мензелинска утром 10 октября. Жертвами катастрофы стали 16 человек. Шестерым удалось выжить, они находятся в больницах в Набережных Челнах и Казани.

Выяснением причин трагедии занимаются следователи из военного управления СК РФ. Расследование ведется в рамках уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

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