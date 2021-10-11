Семьям погибших при крушении L-410 в Татарстане выплатят по миллиону

Родным погибших в авиакатастрофе под Мензелинском будет выплачено по миллиону рублей. Постановление об этом подписало правительство Татарстана.

Пассажиры L-410, получившие тяжкие травмы, получат по 400 тысяч рублей, гражданам с легкими повреждениями полагается по 100 тысяч рублей.

В региональном министерстве труда, занятости и социальной защиты заявили о готовности оперативно осуществить выплаты. Кроме того, власти республики взяли на себя расходы по транспортировке тел погибших до места погребения и организацию похорон.

Легкомоторный самолет L-410 с 2 пилотами и 20 парашютистами на борту разбился у города Мензелинска утром 10 октября. Жертвами катастрофы стали 16 человек. Шестерым удалось выжить, они находятся в больницах в Набережных Челнах и Казани.

Выяснением причин трагедии занимаются следователи из военного управления СК РФ. Расследование ведется в рамках уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.