СК РФ возбудил дело по факту крушения самолета в Татарстане

По статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей, расследуют катастрофу в Татарстане военные. Точнее - 384 военно-следственный отдел СК.
В воскресенье утром при взлете с аэродрома, расположенного у города Мензелинска Мензелинского района Республики Татарстан, у самолета Л-410 возникла нештатная ситуация, он совершил жесткую посадку.
Всего на борту было 20 парашютистов и два члена экипажа.
По состоянию на 12 часов дня погибли 16 человек. Выжившие находятся в медицинских учреждениях.
К осмотру места происшествия привлечены следователи-криминалисты военного следственного управления СК по Центральному военному округу. Сейчас идут допросы очевидцев.