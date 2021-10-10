СК РФ возбудил дело по факту крушения самолета в Татарстане

В воскресенье утром при взлете с аэродрома, расположенного у города Мензелинска Мензелинского района Республики Татарстан, у самолета Л-410 возникла нештатная ситуация, он совершил жесткую посадку.

Всего на борту было 20 парашютистов и два члена экипажа.

По состоянию на 12 часов дня погибли 16 человек. Выжившие находятся в медицинских учреждениях.

К осмотру места происшествия привлечены следователи-криминалисты военного следственного управления СК по Центральному военному округу. Сейчас идут допросы очевидцев.