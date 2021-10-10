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10.10.2021 14:03
Рубрика: Происшествия

Стало известно о состоянии выживших при крушении самолета в Татарстане

Текст: Олег Корякин (Казань)

Президент Татарстана Рустам Минниханов в БСМП Набережных Челнов посетил пятерых пострадавших при крушении самолета L-410. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

Фото: РИА Новости
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Все пациенты находятся в реанимации. Их лечением, помимо местных врачей, занимаются четыре специалиста из РКБ Казани, в их числе торакальный хирург, нейрохирург и травматолог.

К счастью, ни один их выживших не получил травмы головы и шеи. В основном удары пришлись на грудную клетку. Основные травмы - переломы. Это позволяет сохранять стабильное состояние пострадавших.

Рустам Минниханов пообщался с двумя пострадавшими. Один их них, с травмой грудной клетки, - из Уфы. Второй, с компрессионным переломом третьего позвонка, - житель Ульяновска.

Напомним, сегодня при падении самолета в Мензелинске погибли 16 человек. Шестеро выжили: пятерых госпитализировали в БСМ Набережных Челнов, одного - в больнице Мензелинска.

11 октября в республике объявлен днем траура.

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