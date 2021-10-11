Выжившего в авиакатастрофе ижевчанина прооперировали в Казани

Парашютиста из Удмуртии, выжившего в авиакатастрофе под Мензелинском, прооперировали в Казани.

Накануне Владимира Зеленина доставили на лечение в республиканскую клиническую больницу Татарстана. У мужчины диагностировали повреждение позвоночника и открытый перелом бедра. Как сообщили в минздраве Удмуртской Республики, операция была сложной, но сейчас состояние пациента оценивается как стабильно тяжелое.

Ижевчанин попал на видеозапись, сделанную за несколько минут до посадки парашютистов в самолет. На кадрах спортсмены находятся на летной площадке на фоне воздушного судна. Они называют себя и сообщают о готовности к прыжку.

Напомним, авиакатастрофа произошла 10 октября. На борту самолета L-410 находились 22 человека, в том числе трое жителей Удмуртии. В числе шести выживших оказался Владимир Зеленин.