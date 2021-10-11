В Калининграде началось производство обновленного Kia Ceed

Серийное производство обновленных моделей Kia Ceed - хэтчбека Ceed и универсала Ceed SW - стартовало на калининградском автомобилестроительном заводе "Автотор".

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в вариантах комплектации рестайлинговых Ceed и Ceed SW предлагаются двигатель нового типа 1,5 T-GDI (150 л.с., 253 Нм) в сочетании с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT и двигатель 1,6 MPI (128 л. с., 154,6 Нм) с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

В некоторые комплектации Ceed включено штатное оборудование телематического комплекса Kia Connect с доступом к навигационным сервисам и новейшая версия комплекса систем безопасности и помощи водителю Drive Wise.

Фото: Пресс-служба Kia

Kia Ceed на "Автоторе" выпускают с 2007 года, с тех пор все новые и обновленные версии, представленные на российском рынке, производились только здесь.

Дорестайлинговый Kia Ceed SW у российских дилеров предлагается в семи комплектациях по цене от 1 504 900 до 2 019 900 рублей, ценовой диапазон Kia Ceed - от 1 464 900 до 1 974 900 рублей.