Kia готовится к старту продаж нового Ceed в России

Компания Kia сообщила, что автомобили семейства Ceed, а также кросс-купе XCeed, прошли процедуру сертификации, что позволит в скором времени начать продажи. Главная новость - наряду с рестайлингом внешности, новыми опциями, компактные модели обзавелись силовым агрегатом, ранее не представленным на российском рынке.

Хэтчбек и универсал Ceed и кроссовер XCeed получили турбированный 1.5 T-GDI семейства Smartstream с непосредственным впрыском топлива, который пришёл на смену мотору 1.4 T-GDI. В пару новинке предложен 7-ступенчатый преселективный "робот". Мощность двигателя лимитирована ставкой налогообложения и составляет 150 л.с., пиковый крутящий момент - 235 Нм в диапазоне от 1500 до 3500 об/мин.

Для хэтча и универсала "Сид" также будет доступен "атмосферник" 1.6 MPI мощностью 128 л.с. и 6-диапазонный "автомат". Кроссовер Kia XCeed также можно будет купить с 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с., агрегатируемый "роботом".

Среди прочих обновлений: другой фирменный логотип, который уже устанавливается на новый Cerato и Soul 2022 модельного года, комплектации со штатным комплексом телематики Kia Connect, расширенная версия ассистентов Drive Wise.

Сроки начала продаж новинок пока не уточняются.

В настоящее время хэтчбек Kia Ceed стоит минимум 1 434 900 рублей, универсал - от 1 474 900 рублей, XCeed - от 1 754 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.