Kia рассказала об обновленном Soul для России и назвала цены

Продажи Kia Soul 2022 модельного года начнутся в нашей стране 17 сентября. Модель стала второй после Cerato, получившей новый логотип компании. Также городскому кроссоверу обновили некоторые комплектации.

Так, в версиях исполнения Luxe, Prestige и Style кроссовер Soul оснащён мультимедийной системой с увеличенной до восьми дюймов диагональю дисплея и поддерживающей сервисы Apple Carplay, Android Auto и "Яндекс".

Линейка силовых агрегатов осталась прежней. Автоматическая шестидиапазонная трансмиссия предложена для "атмосферников" мощностью 123 и 150 л.с. Базовый двигатель 1.6 MPI также может агрегатироваться "механикой". Также для кроссовера доступна турбированная "четвёрка" 1.6 T-GDI с отдачей 200 л.с., которой в пару положен только 7-скоростной преселективный "робот". Привод во всех комплектациях - передний.

Цены на Kia Soul 2022 модельного года начинаются от 1 249 900 рублей, топовая версия обойдётся в 1 869 900 рублей. Стоимость дореформенной версии автомобиля на 10 000 рублей меньше.

Если сравнивать прайс на новинку и на кроссовер прошлого модельного года, обновлённый Soul не получил исполнения Premium+, которое предлагалось с 2.0 MPI и "автоматом" по цене 1 879 900 рублей.

До конца 2021 года Kia выведет на российский рынок ещё шесть моделей с новым логотипом и пересмотренными комплектациями, хотя, если ориентироваться на ранние заявления компании, то новинок должно быть больше.

Фото: Пресс-служба Kia.

Фото: Пресс-служба Kia.