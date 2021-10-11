В Выборге нашли средневековую плиту, считавшуюся пропавшей больше века

В Выборге во время раскопок у Инженерного дома ученые нашли известковую плиту Райской башни городского замка с гербом наместника города в конце XV века Эриком Тоттом. В Выборгском музее-заповеднике отметили, что артефакт считался утраченным, были версии, что он уничтожен или вывезен в Санкт-Петербург при реставрации замка в конце XIX века.

Эрик Тотт - знаковая личность для Выборга. Он получил в управление Выборгский замок и начал его модернизацию с целью повышения его обороноспособности. По его указу каменщиками из Таллина была построена Райская башня.

Также наместник инициировал строительство городской стены в городе. Объекты эти были масштабными и дорогими. По моде тех лет на башне и крепостной стене появились каменные плиты с барельефами гербов самого Тотта, а также регента Швеции Стена Стуре.

У Тотта была амбициозная цель - он собирался сделать Выборг полноценным ганзейским городом. Память о легендарном наместнике осталась жить в исторических хрониках.

В конце XIX по решению Александра III Выборгский замок передали Военному министерству для размещения музейной экспозиции. При реставрации 1894 года в Райской башне было произведено масштабное переустройство, в ходе которого плиты со средневековыми гербами исчезли.

В Выборгском музее-заповеднике рассчитывают, что обнаруженная плита займет свое место в Главном корпусе замка, где размещается музей. Правда, пока там проводится реставрация.