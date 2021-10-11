Вышел живописный трейлер фильма о британской художнице Клариссе Клифф

Фиби Дайневор ("Мушкетеры", "Бриджертоны"), Мэтью Гуд ("Игра в имитацию", "Корни", "Хранители") и Дэвид Моррисси ("Доктор Кто", "Лига джентльменов", "Блэкпул", "Пустая корона") снялись в визуально привлекательном фильме под названием The Colour Room о жизни и творчестве художницы Клариссы Клифф (1899-1972), выбившейся в люди благодаря твердости характера, настойчивости и прирожденному таланту.

Интерес Клариссы к росписи по керамике проснулся благодаря ее тете, которую девочка видела за работой. Вскоре после поступления в гончарную мастерскую, где трудилась родственница, она перевелась в другую и совершенствовалась в избранной профессии. Затем она привлекла внимание владельца фабрики Артура Колли Остина Шортера, между ними завязались романтические отношения, и это дало ей возможность поступить в Королевский колледж искусств. Она прославилась росписью сервизов в стиле ар-деко и bizzare, которые пользовались большой популярностью и в Великобритании, и в других англоязычных странах, где ее произведения пользовались еще большей популярностью, чем у себя на родине.

Премьера на телеканале Sky намечена на 12 ноября.