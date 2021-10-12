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12.10.2021 18:00
Рубрика: Российский автопром

Дилеры Lada продают автомобили вдвое дороже официальной цены

Текст: Майя Бирюкова
Дефицит на автомобильном рынке привел к фантастическому разбросу цен и максимальным накруткам дилеров. Причем, это встречается не только в премиальном сегменте, но и в массовом.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В ситуации с иномарками дилерские допы могут достигать миллиона рублей. С отечественными автомобилями ситуация не лучше. Как выяснили журналисты "ЗР", переплаты в районе 100 процентов от заводской стоимости машины вполне реальны.

Фото: скриншот с www.youtube.com
"Допы уберем, цена останется". Как "разводят" на переплату дилеры Lada

Сценарий общения с дилерским центром, как правило, один и тот же. По телефону клиенту назовут одну цену или вовсе уйдут от конкретных цифр, а при личном визите в салон потенциального покупателя будет ждать сюрприз.

Одна из схем накруток рассматривается на примере Lada XRAY в базовой комплектации с двигателем 1.6, пятиступенчатой "механикой" и кондиционером. Заводская цена на эту модель обозначена в размере 799 900 рублей. А дальше включается дилерский калькулятор.

Различные допы, куда входит сигнализация, коврики и прочая мелочь, оцениваются в 300 000 рублей. Раньше за них покупатель выложил бы не более 90 000 рублей. Обязательным условием является страхование жизни при покупке автомобиля в кредит - это еще 250 000 рублей, а также каско - 130 000. Итого - уже 1,479 миллиона рублей.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Модели Lada подорожают в шестой раз за год

Дальше активируется кредитный счетчик. При первом взносе в 250 000 рублей оставшиеся 1,229 миллиона рублей при ставке в 15,5 процента годовых на пять лет повлекут переплату более 540 000 рублей.

Конечно, цифры в зависимости от аппетитов дилеров могут отличаться и в меньшую сторону. Но большие накрутки все равно неизбежны. Как правило, все цифры будут разбросаны по многочисленным страницам разных документов и общую сумму покупатель осознает лишь в финале сделки. А в качестве аргумента будет звучать "дальше - только дороже".

#Lada