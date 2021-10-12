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Хопкинс снимется в фильме по еще одной книге автора "Отца"

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    12.10.2021, 00:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прославленный британский актер Энтони Хопкинс, получивший в этом году премию "Оскар" за роль в экранизации пьесы французского драматурга Флориана Зеллера "Отец" (The Father), снимется в роли второго плана в экранном переложении еще одного, не связанного с предыдущим произведения Зеллера, "Сын" (The Son). Об этом сообщает портал Screen Daily.

Фото: instagram.com/ tchalamet
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В новом проекте будут участвовать Хью Джекман, Ванесса Кирби и Лора Дерн, а также Зен МакГрат. Сюжетная линия строится вокруг мужчины, находящегося в браке и воспитывающего со своей супругой маленького ребенка. В один прекрасный день у него на пороге появилась бывшая жена и сын-подросток, и контуры привычного мира главного героя постепенно начинают размываться.

Над сценарием картины Зеллер вновь будет работать совместно с Кристофером Хэмптоном (которые, кстати, также получили "Оскар" - за лучший адаптированный сценарий). О других подробностях пока не сообщается.

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