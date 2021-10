Имеющий 20 наград Grammy Пэт Метани выпустил новый альбом

Единственный музыкант мира, получивший 20 наград Grammy в десяти разных номинациях, Пэт Метани и прежде был щедр на эксперименты. Но его новый альбом, эпизодически наследующий стихийным мелодическим линиям Джими Хендрикса способен побить и этот рекорд. Не зря же критики и поклонники все чаще называют Пэта Метани волшебником. А он и рад стараться.

Редкий артист, которому претит выпускать предсказуемые, пусть и хитовые альбомы, на этот раз увлекся синтезаторами. В его Side-Eye NYC собраны восемь композиций, претендующих на статус новой аудио-энциклопедии экспериментального и гитарного джаза. Собственно, ничего иного от Метени, выступавшего и в России и запомнившегося уже тем, что за одно отделение менял по пять гитар (одна из них была даже 42-струнной!), уже и не ждали.

А если кто-то полагал, что Пэт уже продемонстрировал верх мастерства в драматичном поединке-перепалке с пианистом Брэдом Мельдау или потом - на избыточно комфортном альбоме Day Trip, то хорошо, что меломаны ошиблись. Ведь неугомонный гитарист, вечно пребывающий в поисках все новой звуковой эстетики, азарта от смешивания жанров и поиска все новых гармонических и ритмических решений, оставил в новом альбоме от себя прежнего, пожалуй, только одно - фирменный звук.

А все остальное 67-летний виртуоз, кажется, уже в который раз начал для себя заново. Прежде всего, он предельно насытил свой новый материал и давние хиты аналоговыми синтезаторами, считающимися не самым популярным инструментом даже в стиле free jazz. Но Метени, похоже, захотелось создать теперь новый джаз мегаполисов, и именно синтезаторы помогли ему добавить в музыку и урбанистических контрастов, и ощущения познания новых пространств.

Эквилибристика тембров и настроений начинается стремительно - с четырнадцатиминутной новинки It Starts When We Disappear. А для этого Метени использует чередующийся состав музыкантов, в котором есть и звезды уровня клавишника Джеймса Френсиса или барабанщика Маркуса Гилмора, и эпизодически - новички. Синтезаторы то создают подобие звучания оркестра, то ощущение суеты и нерва большого города. А пульсирующие, многослойные звуки, усиленная перкуссия и басовые линии клавишных становятся меж тем очередным авантюрным поводом для очередных взъерошенных или проникновенных гитарных соло…

При этом в альбоме фрагментарно появляются и блюз, и соул, и элементы спонтанного джема на органе. Есть и фанк, в очередной раз входящий в моду. Но Метени, как водится, тесно в актуальных стилевых рамках, поэтому в альбоме появляются бесцеремонно, но притягательно расталкивая друг друга, и пост-боп, прог-рок и снова - его любимое латино, приправленное завораживающей полифонией и стихийностью африканского фолка.

Но лучший трек диска, пожалуй, все-таки Lodger, интонационно и по духу продолжающий кураж непокорности в психоделическом роке Джими Хендрикса и его хита Little Wing ("Маленькое крыло"). Кстати, этот трек один из любимых у многих звезд: его исполняют также Стинг, Став Вай, Джефф Бек, Пол Джильберт и другие. Причем, каждого это крыло уводит в разные музыкальные стихии и фэнтазийные полеты.

Рок, фанк и джаз с каждым годом все чаще и креативнее дополняют друг друга. Это привычный тренд нынешнего и прошлого сезонов. И только предсказать, каким именно будет каждый следующий альбом Пэта Метени по-прежнему невозможно…