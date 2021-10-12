Кардиолог объяснила, вредно ли для сердца спать на левом боку

В Сети можно встретить массу рекомендаций и даже якобы исследований на тему того, что на левом боку лучше не спать. Дескать, такая поза не только снижает качество сна, но и может быть причиной проблем с сердцем. Особенно опасаться стоит сердечникам. Так ли это на самом деле, объяснила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Часто спрашивают, не повредит ли сердцу сон на левом боку. Однозначно, можно. Даже, если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами, то это никоем образом не может навредить. А если вы здоровы, то вообще спите так, как вам удобно", - отметила врач.

Материал об этом опубликован на канале врача в YouTube.

Ранее доктор предупредила, что на проблемы с сердцем может указывать нетипичная боль в районе живота. Если она появилась внезапно и не проходит продолжительное время, то следует как можно быстрее пройти обследование.

"Даже если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы", - посоветовала Анна Кореневич, добавив, что есть масса случаев, когда боль в животе сигнализирует о проблемах с сердцем.

Врач также порекомендовала после 40 лет включить в рацион определенные растительные масла.