Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ, которые прошли в Москве. Ее слова приводятся в Twitter пресс-секретаря американского посольства в России Джейсона Ребхольца.

"Сегодня прошли конструктивные встречи с коллегами из МИД России, на которых был обсужден ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, также позитивно оценила переговоры в российской столице. Администрация США считает, что встречи Виктории Нуланд в ходе ее визита в Москву носят продуктивный характер.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, как прошли его переговоры Нуланд, которые продолжались более двух часов. В частности, на встрече особое внимание было уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.