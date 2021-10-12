Для амурчан составили инструкцию по получению QR-кода

Амурчанам рассказали о том, как получить QR-код сертификата о вакцинации против коронавируса. На сайте правительства региона разместили подробную инструкцию.

"QR-код уже есть в системе Госуслуг у тех граждан, которые находятся в реестре вакцинированных или переболели ковидом не более шести месяцев назад. Получить его можно одним из трех способов: на портале Госуслуг, в мобильном приложении "Госуслуги.СТОП Коронавирус", распечатать в любом МФЦ", - сообщила заместитель министра цифрового развития и связи Приамурья Анна Скок. Последний вариант актуален для тех, у кого нет смартфона и возможности зайти в интернет.

Код можно предъявить как с экрана мобильного устройства, так и распечатанным на бумаге. Систему QR-кодов для посещения заведений общепита в Благовещенске планируется запустить с 18 октября. Потом это нововведение распространят на спортклубы, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей. В том случае, если нет возможности получить QR-код, можно будет предъявить ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.