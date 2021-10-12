Количество бессимптомных случаев COVID-19 в Приморье снизилось на 20%

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в Приморье наблюдается снижение количества лиц с бессимптомными формами на 19,8 процента. При этом увеличивается доля больных с клиническими симптомами острых респираторных инфекций и внебольничных пневмоний, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ежедневно, на протяжении долгого времени, в крае выявляют более 200 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции не снижается, отметила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

По ее словам, среди заболевших больше всего людей 18-59 лет. Люди 18-29 лет составляют 14,5 процента от числа заболевших за неделю, 30-49 лет - 33,2, 50-64 года - 21,4 процентов. Болеют чаще всего те, кто по работе контактирует с большим количеством людей - специалисты сфер обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, банковские работники.

"При этом достигнутые показатели вакцинации на территории края не позволяют сформировать коллективный иммунитет", - подчеркнула Татьяна Детковская.

В Приморье для формирования коллективного иммунитета планировалось привить 901 756 человек или 60 процентов жителей старше 18 лет. На сегодняшний день первую прививку получили меньше трети жителей региона, закончили вакцинацию - около четверти.

Вчера Роспотребнадзор Приморья подписал постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Кроме того, власти края объявили о грядущем ужесточении антиковидных мер - планируется, что ходить в рестораны, кафе, театры, кинотеатры и фитнес-залы приморцы смогут при наличии документов о сделанной прививке.