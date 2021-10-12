Опознаны все погибшие при крушении L-410 в Татарстане

В Татарстане завершена процедура опознания всех погибших в авиакатастрофе под Мензелинском.

- За сутки проведено опознание 16 погибших, 12 тел выданы родственникам и направлены к местам захоронения, - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Легкомоторный самолет с парашютистами на борту разбился утром 10 октября. По предварительным данным, при взлете у воздушного судна отказал один из двигателей, крушение произошло при заходе на экстренную посадку.

Жертвами катастрофы стали 16 человек, включая двоих пилотов. Шестеро выживших находятся в больницах Набережных Челнов и Казани, состояние одного из них остается крайне тяжелым.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследованием обстоятельств крушения занимаются сотрудники военного управления СК России.