В Татарстане приспустили флаги в память о жертвах авиакатастрофы

В Татарстане понедельник, 11 октября, объявлен днем траура по жертвам авиакатастрофы под Мензелинском. В республике отменены развлекательные мероприятия, на административных зданиях приспущены государственные флаги.

Напомним, при крушении легкомоторного самолета L-410 утром 10 октября погибли 16 человек - два пилота и 14 парашютистов из семи регионов страны. В их числе новички, инструкторы и мастера спорта.

Воздушное судно мензелинского аэроклуба взлетело в 9 часов 05 минут, на высоте 70 метров пилоты доложили об отказе двигателя и запросили экстренную посадку. При приземлении самолет разбился.

В катастрофе выжили шесть человек, в настоящее время они проходят лечение в больницах Набережных Челнов и Казани.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Расследованием занимаются сотрудники военного управления СК России.

Сегодня в больнице Набережных Челнов началась процедура опознания погибших. Власти Татарстана взяли на себя транспортировку и организацию похорон. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей, пострадавшим - по 400 тысяч и 100 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.