Челябинские власти помогут семье погибшего в авиакатастрофе парашютиста

Семье инструктора по парашютному спорту из Челябинской области, погибшего в авиакатастрофе в Татарстане, окажут помощь из регионального бюджета. Об этом сообщили в понедельник в челябинском правительстве.

- Семье Олега Кублицкого будет оказана материальная помощь. Ее размер будет установлен в ближайшее время, - отметили в пресс-службе главы региона.

В авиакатастрофе, произошедшей в Мензелинском районе, погиб челябинский инструктор-парашютист Олег Кублицкий. Коллеги отзываются о нем как об опытном спортсмене, специализировавшемся на прыжках в тандеме.Мужчине было 36 лет. У него остались жена и двое детей.

Как уже писала "РГ", в самолете L-410 находились 20 парашютистов из Татарстана, Удмуртии, Кировской области, Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска и Челябинска. 16 человек, включая обоих пилотов воздушного судна, погибли. Шестеро госпитализированы.

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей самолета.