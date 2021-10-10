В авиакатастрофе в Татарстане погибли опытные парашютисты из Удмуртии

Среди погибших при крушении самолета под Мензелинском были жители Удмуртии. Руководитель пресс-службы главы Республики Татарстан Лилия Галимова подтвердила, что в момент аварии на борту воздушного судна находились представители семи регионов России, пишет РИА Новости.

- Уфа - шесть человек, из них двое живы, четверо погибли; Йошкар-Ола - один человек, выжил; Ульяновск - один человек, выжил; Удмуртия - три человека, один выжил, двое погибли; Татарстан - девять человек, все погибли; Кировская область - один человек, жив; Челябинск - один человек, погиб, - сообщила Галимова.

По информации ижевского аэроклуба погибли Дмитрий Филинов и Игорь Алексеев. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь, написал на своей странице "ВКонтакте" глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Игорь Алексеев был мастером спорта. Дмитрий Филинов - кандидатом в мастера спорта, он должен был делать фото и видеосъемку. Среди выживших оказался ижевчанин Владимир Зеленин, который собирался совершить спортивный затяжной прыжок.

Напомним, в результате крушения легкомоторного самолета в Татарстане 10 октября погибли 16 человек, еще шестеро пострадали. Сейчас они находятся в больницах республики.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.