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10.10.2021 17:15
Рубрика: Происшествия

В авиакатастрофе в Татарстане погибли опытные парашютисты из Удмуртии

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)

Среди погибших при крушении самолета под Мензелинском были жители Удмуртии. Руководитель пресс-службы главы Республики Татарстан Лилия Галимова подтвердила, что в момент аварии на борту воздушного судна находились представители семи регионов России, пишет РИА Новости.

Фото: Пресс-служба президента Республики Татарстан
В Татарстане появился временный мемориал погибшим в авиакатастрофе

- Уфа - шесть человек, из них двое живы, четверо погибли; Йошкар-Ола - один человек, выжил; Ульяновск - один человек, выжил; Удмуртия - три человека, один выжил, двое погибли; Татарстан - девять человек, все погибли; Кировская область - один человек, жив; Челябинск - один человек, погиб, - сообщила Галимова.

По информации ижевского аэроклуба погибли Дмитрий Филинов и Игорь Алексеев. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь, написал на своей странице "ВКонтакте" глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Игорь Алексеев был мастером спорта. Дмитрий Филинов - кандидатом в мастера спорта, он должен был делать фото и видеосъемку. Среди выживших оказался ижевчанин Владимир Зеленин, который собирался совершить спортивный затяжной прыжок.

Напомним, в результате крушения легкомоторного самолета в Татарстане 10 октября погибли 16 человек, еще шестеро пострадали. Сейчас они находятся в больницах республики.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

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