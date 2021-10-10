Процедура опознания погибших в авиакатастрофе под Мензелинском состоится в Набережных Челнах, тела доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщил первый заместитель руководителя Аппарата президента Республики Татарстан - начальник Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов, для родственников жертв крушения самолета подготовлены места размещения, с людьми работают психологи.

- Эксперты нам сообщили, что тела начнут выдавать родным утром 11 октября, - добавил Гарипов.

Напомним, при падении легкомоторного самолета L-410 вблизи Мензелинска погибли 16 человек, включая обоих пилотов. На борту воздушного судна находились парашютисты из Татарстана, Удмуртии, Кировской области, а также Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска и Челябинска. Большая часть погибших - девять человек - татарстанцы.

По предварительным данным, через несколько минут после взлета у самолета отказал один из двигателей, пилоты запросили экстренную посадку, при выполнении которой самолет потерпел крушение. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.